Sport for Change | il Milan Glorie protagonista in Georgia

(Di sabato 7 settembre 2024) Torna in campo il, autenticoinconfor. L’appuntamento è in programma per sabato 21 settembre inalle ore 19.00 locali (le 17.00 italiane). Qui, allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi, la rappresentativa rossonera sfiderà leLegends. Sarà una festa speciale, inserita nel contesto delle celebrazioni per il 125° Anniversario del Club, alla quale prenderanno parte tanti campioni che hanno scritto pagine importanti della storia del. Ex compagni che hanno condiviso spogliatoi, vittorie e successi indimenticabili. da Kakà a Rivaldo, da Seedorf a Cafu, passando per Kakhaber Kaladze, padrone di casa in questa speciale sfida.no nato a Samtredia, dal 2017 sindaco di Tbilisi, veroista e vincitore – dal 2001 al 2010 – di 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 1 Mondiale per Club.