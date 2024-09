Sinner infrange un altro record l’Italia impazzisce per lui | è ufficiale

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 7 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 7 Settembre 2024 17:01 di Alessia Jannikè inarrestabile: in tre set batte Draper e guadagna la finale degli US Open. Un nuovoinfranto per il numero 1 al mondo, al quale ieri sera se n’è aggiunto undel tennis ancora una volta sul tetto del mondo. E anche questa volta il merito è di Jannik. Il tennista numero 1 al mondo continua a mietere vittime, e nella semifinale degli US Open riesce a sconfiggere il suo avversario – nonché amico – Jack Draper. Prima finale del torneo per il campione azzurro, che domani dovrà ripetersi contro lo statunitense Taylor Fritz, il quale avrà dalla sua parte il tifo del suo popolo. Fatto che non spaventa di certo Jannik, forte del calore di un popolo intero rimasto incollato davanti allo schermo pur di assistere all’ennesima vittoria dell’altoatesino.