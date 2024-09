Sicurezza idrogeologica C’è il progetto per l’Arno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Un’operazione da 4.700.000 euro complessivi, che rientra in una serie di maxi-interventi di riduzione del rischio idrogeologico che la Regione Toscana ha intenzione di effettuare nei prossimi anni su tutto il territorio della Metrocittà (e non solo). E che dovrebbe interessare, nei prossimi mesi, l’area fra Bassa e Gavena oggetto di dissesti diffusi "aggravatisi anche a seguito della sequenza di piene deldel novembre e dicembre 2019", stando a quanto si legge nella relazione delesecutivo. Si tratta di intervento che interessa la sponda destra del fiume, nel tratto compreso tra l’immissione del Fosso Montanelli a valle "e l’immissione del fosso identificato dal reticolo regionale LR 79/2012 con il codice BV 6175", per una lunghezza di circa 3 km.