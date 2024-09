Roma | i Nazionali stupiscono ora servirà la risposta in campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024)7 settembre 2024 – Primi due giorni di partite con le maglie delle variee in casa giallorossa c'è da festeggiare per alcune delle risposte offerte dai capitolini. Mentre infatti a Trigoria De Rossi lavora a ranghi ridotti, sperando per altro di recuperare alcuni degli infortunati, Dovbyk in primis, i ragazzi dellaconvocati con le maglie delle rispettivesi sono spesso trovati tra i protagonisti delle varie partite giocate, tra la Nations League in Europa, le qualificazioni Mondiali in Asia e Sud America, fino alle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Tra i giocatori che di sicuro si è preso le luci della ribalta è Paulo Dybala. Dopo un'estate tumultuosa, tra le voci di cessioni verso l'Arabia Saudita, complice un'offerta monstre per strappare il suo sì, poi alla fine una pista chiusa dal giocatore stesso sui propri social.