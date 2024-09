Pozzo in cortile per prevenire gli allagamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Unneldella scuola contro gli allargamenti: lavori in corso neltto interno della materna in via Lazzati, a Cernusco. Obiettivo, "migliorare il deflusso della pioggia", specie in tempi di fenomeni intensi e concentrati che hanno già provocato danni per milioni di euro in Martesana, l’anno scorso. E che senza barriere in giornate come ieri rischierebbe di far finire tutti a mollo. A fine opere verrà ripiantato l’albero che abbellisce lo spazio e conservato in attesa che gli operai concludano. Il cantiere ha raggiunto anche gli esterni, sono stati rinnovati tutti i tappeti antitrauma per permettere ai piccoli di giocare in sicurezza. Interventi programmati durante le vacanze e conclusi entro la ripresa dopo la pausa estiva. La sistemazione era stata programmata dopo i sopralluoghi nei diversi istituti in seguito al maltempo primaverile. Bar.Cal.