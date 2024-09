MotoGP a Misano comincia l’assalto di Francesco Bagnaia per recuperare la leadership iridata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) AAdriatico sia fare sul serio. Dopo le prove libere e le pre-qualifiche di ieri, nella giornata odierna il Gran Premio di San Marino diprevede che vengano disputate le qualifiche (ore 10.50) e la Sprint (ore 15.00). Ovviamente, in un Mondiale molto tirato come quello attuale, qualsiasi punto può risultare pesantissimo. La classifica generale, dove Jorge Martin comanda con 23 lunghezze di margine su, cambierà prima di sera. Ci sarà un ulteriore allungo dello spagnolo, uscito rafforzato dal GP di Aragona? O viceversa l’italiano, reduce da un weekend deficitario, sarà in grado disubito terreno? Andranno ovviamente seguiti con estremo interesse anche Marc Marquez, dominatore assoluto settimana scorsa in terra aragonese, e il padrone di casa Enea Bastianini.