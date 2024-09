Milan Theo Hernandez sbaglia anche con la Francia | inizio di stagione shock!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 7 settembre 2024)non incide nemmeno con la sua: l’diè da dimenticare e serve cambiare marcia il prima possibile E’ unirriconoscibile quello visto nelle prime uscite di campionato e non solo. Il terzino francese, con il, è sembrato demotivato e un po’ svogliato nelle sue prestazioni. Sensazioni che sono state confermatein nazionale. Nella gara contro l’Italia, infatti, il laterale rossonero non è mai entrato realmente in partita e non ha mai messo in difficoltà la difesa azzurra. Dopo la panchina con il Toro e quella con la Lazio, il francese è stato al centro della polemica per non aver svolto il cooling break con i compagni – insieme a Rafael Leao. Ecco che allora, con laci si aspettava una risposta sul campo per mettere a tacere le critiche. Risposta che, invece, non è arrivata.