Lo scoop de L’Equipe | il Psg avrebbe ricevuto favori dal vicepresidente del Parlamento francese

(Di sabato 7 settembre 2024) L’esclusiva de L’Équipe: “Hugues Renson, deputato della Lrem (Renaissance, noto fino al settembre 2022 come La République En Marche!, ndr) edell’Assemblea nazionale dal 2017 al 2022, è stato incriminato questo giovedì per traffico d’influenza“.to il Psg. L’Assemblea Nazionale è un ramo del, l’equivalente della Camera dei deputati. Secondo il quotidiano, è sospettato di averto il club parigino, di cui è notoriamente tifoso, durante tutta la durata del suo mandato. I magistrati lo accusano anche di aver richiesto dei posti al Parco dei Principi, vantaggi per i suoi figli (la scorta per i ragazzi il giorno della presentazione di Neymar), ma soprattutto un lavoro al Psg in numerose occasioni.