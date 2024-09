LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | sette gli azzurri nelle finali del pomeriggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) 11.26 Secondo tempo per Giulia Ghiretti: il suo 3'47"28 è peggiore soltanto a Lu Dong, prima in 3'36"21. 11.20 Monica Boggioni sarà invece nella terza. 11.19 Ultima gara di mattinata, 200 misti donne SM5: Giulia Ghiretti nella prima batteria. 11.17 Ostapchenko vince la batteria in 3'21"21. Terzo posto per Boni in 3'51"96 e va in finale con il settimo crono. Fuori Marigliano in 4'07"13. 11.15 Boni secondo dopo i primi 100 metri, Marigliano sesto. 11.10 Umut Unlu chiude la propria gara in 3'20"29 con 14 secondi su Serhii Palamarchuk. 11.02 200 sl maschile S3 con Emmanuele Marigliano e Vincenzo Boni nella seconda batteria. 11.01 Daria Lukianenko vince invece la seconda batteria in 1'07"77. 10.59 LieBruinsma firma il record paralimpico in 1'05"23. 10.56 100 stile libero S11 donne, niente azzurre in gara. 10.