LIVE – Crotone-Trapani 1-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

(Di sabato 7 settembre 2024) Ladi, match valido per la terza giornata del girone C di. Stadio Ezio Scida pronto a ospitare uno scontro tra due formazioni più che ambiziose, ma che hanno già conosciuto la sconfitta. Quantomeno, i calabresi hanno già ottenuto un successo, mentre i siciliani sono fermi a un punto con tanto di esonero immediato del precedente allenatore. Chi trionferà? Si parte alle ore 20.45 di sabato 7 settembre. COME SEGUIRLA IN TV LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 (15? Kostadinov) 24? – Cooling break al giro di boa dei primi 45 minuti. 20? – Benedetti è il primo ammonito della partita. 15? – Contropiede vincente dei calabresi: cross di Spina e tocco vincente dell’attaccante bulgaro.