Hamas i morti a Gaza sono 40 939 Oggi colpita una ex scuola

(Di sabato 7 settembre 2024) Il bilancio deiè salito a quota 40.939, di cui 61 nelle ultime 48 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità di. I feriti94.616, secondo la stessa fonte. Gli ultimi 3 o forse di più, si è saputo poco dopo dalla Difesa civile di, hanno perso la vita in un attacco israeliano contro unatrasformata in rifugio per palestinesi sfollati nella Striscia. Una ventina i feriti. Secondo l'Idf, sarebbe stato colpito "un centro di comando diin una ex". Un aereo da guerra israeliano ha lanciato due missili contro la sala di preghiera e una classe dellaAmr Ibn al-Aas, dove si rifugiavano sfollati nel quartiere di Sheikh Radwan, nel nord diCity", ha precisato Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia della difesa civile.