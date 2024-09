Furto da 1 300 euro in negozio di abbigliamento | due arresti a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024) Fermati due georgiani dopo ilal centro commerciale Porta di. Due uomini di nazionalità georgiana, rispettivamente di 33 e 63 anni, sono stati arrestati dalla polizia dopo aver commesso unpresso il centro commerciale Porta di. I due si erano introdotti neldiPellizzari, da cui hanno rubato merce per un valore complessivo di 1.300. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di fermarli e portarli in arresto. L’operazione rientra nei controlli intensificati delle forze dell’ordine per contrastare i reati nei centri commerciali della capitale.