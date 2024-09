Abbiamo fatto Gomorra la disperazione della sorella di Natascha morta in ospedale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Il dolore e la rabbiafamiglia di, la 23enne di Cerignola deceduta al Policlinico Riuniti di Foggia durante un intervento chirurgico, si fanno sentire in modo forte e chiaro. LaTatiana ha affidato ai social una lunga denuncia, in cui accusa apertamente di malasanità il personale ospedaliero. Nella sua ricostruzione, emergono dettagli strazianti che descrivono le ultime settimane di vita di, sottolineando i momenti di speranza e.Leggi anche: Incidente Nettuno, il maritogemella sopravvissuta rompe il silenzio “Arriva a Foggia dove entra in rianimazione, visitata e stabilizzata nuovamente – ricostruisce nel post la– Notizie strazianti. Ogni giorno viene messa in coma anche dai medici. Subisce un intervento, 3 vertebre scomposte. Arriva la tracheotomia. Ecografie, tac, risonanze. 16 giorni di coma”. La ricostruzione continua.