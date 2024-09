A Misano la tigre Bagnaia graffia anche ferita Pecco vola nelle libere ma occhio a Marc

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) dall’inviato "E’ dura, molto dura. Al mattino girare senza antidolorifici non è stato facile. Nel pomeriggio siamo riusciti a trovare la quadra, ma ho diversi edemi sul corpo e un gran dolore al costato". Eppureha fatto un qualcosa di eroico. Miglior tempoprequalifiche che hanno acceso il weekend del Gp di San Marino e della Riviera Romagnola, a. Primo, velocissimo e braccato da quei leoni (ferocissimi) che si chiamano Marquez e Martin. Mica uno scherzo. Sorride nonostante il dolore,. Che con il suo graffio sul venerdì diha in qualche modo lanciato un messaggio ai rivali. "E comunque – sottolinea tornando a puntare il dito sui postumi del botto con Alex Marquez, ad Aragon – all’inizio delle prove, come ogni volta che rientravo in pista dopo la sosta ai box, era tutto complicato. Mi fanno molto male la spalla, il collo.