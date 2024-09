Spy X Family è tornato su Crunchyroll

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 6 settembre 2024) La famiglia Forger torna in azione per una nuova missione con l’arrivo di Spy xCode: White su. Il film sarà disponibile in streaming in selezionati territori in tutto il mondo sia in giapponese con sottotitoli che doppiato in inglese, spagnolo latinoamericano e castigliano, portoghese brasiliano, francese, tedesco e italiano. Presentato in anteprima fuori dal Giappone in Nord America e in alcuni selezionati territori all’inizio di quest’anno dae Sony Pictures Entertainment, Spy xCode: White è il primo capitolo cinematografico del popolare franchise basato sul manga creato da Tatsuya Endo. Un successo per i fan e la critica, Spy xCode: White ha attualmente un punteggio di critica del 94% e di pubblico del 98% su Rotten Tomatoes.