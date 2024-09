Qualificazioni Wta Monastir 2024 | Rosatello a caccia di un posto nel main draw

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) È uscito il tabellone delleal Wta 250 di, in Tunisia. Si gioca su cemento. La numero 341 del mondo Camillaè l’unica italiana che andrà adi unneldel torneo. L’azzurra avrà subito un esordio complicato e affronterà la testa di serie numero 4 Maria Timofeeva (n.160 del mondo). In caso di vittoriagiocherà nel turno finale contro la vincente della sfida tra Kubka e Korneeva (11). La numero 1 del tabellone diè la francese Jacquemot. LO SLOT DI(4) Timofeeva vsKubka vs (11) KorneevaWtadi unnelSportFace.