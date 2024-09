Paralimpiadi Legnante vince la medaglia d’oro nel getto del peso Bronzo per Ragazzini nel ping pong e Telesca nel sollevamento pesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bis olimpico per Assuntaalledi Parigi. "Cannoncino" – così viene soprannominata – èneldelF12 grazie a un lancio (al quarto tentativo) di 14.54 metri. Due medaglie in pochi giorni per l'atleta di Frattamaggiore: dal disco alsale ancora una volta sul podio. Si tratta del quarto oro paralimpico della sua carriera: un successo che conferma la sua grandezza nella specialità. "Mi hanno detto che sono l'atleta paralimpica piùta nell'atletica, e speriamo che questo curriculum a Los Angeles possa servire per coronare tutta questa carriera con un premio da parte del Comitato paralimpico". Dopo Londra, Rio e Tokyo, anche Parigi è sua terra di conquista. CHI BEN COMINCIA. ORO!!!!!! Spettacolare Assunta, è suo l'ORO neldelfemminile F12