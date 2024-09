LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | dominio di Barlaam tredicesimo oro per l’Italia Argento per Fantin e Raimondi

Leggi tutta la notizia su oasport

18.44 Queste le prime quattro posizioni della finale maschile dei 100 farfalla S9: 1 ITA Simone(S9) 57.99 ER 2 AUS Timothy Hodge (S9) +2.04 3 AUS Lewis Bishop (S9) +3.094 ITA Federico Morlacchi (S9) +3.11 18.42ha fatto registrare il record europeo. L'azzurro ha nuotato in 57.99 con una vasca di ritorno spaziale. 18.40 OROOOOOOOO!!! Gara favolosa di Simoneche si batte il petto. Quarta posizione per Federico Morlacchi che chiude a due centesimi dal podio. 18.40 Allunga, risale Morlacchi. 18.39 Ai 50in testa davanti a Hodge di oltre un secondo. Terzo Braunschweig. 18.38 Iniziata la finale maschile dei 100 farfalla S9.in corsia 4, Morlacchi nella 2. 18.37 Gli atleti sono entrati sul piano vasca. A breve inizierà la finale. 18.34 Terminate le prime due premiazioni di giornata.