La Pistoiese si svela Tanta gente in piazza per la presentazione | Serve entusiasmo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Pistoia, 6 settembre 2024 – Piove o non piove? Si fa o non si fa? Fino a metà pomeriggio il rischio che la serata arancione subisse delle variazioni era più che concreto. Poi, quasi come un segnale divino, i nuvoloni neri hanno lasciato spazio agli squarci di luce di luna. E tutto è andato per il verso giusto. L’di una, per un totale di circa trecentocinquanta presenti, che ha voglia di tornare tra i professionisti ha fatto da cornice alla prima squadra e allo staff tecnico della, che hanno “sfilato“ sui gradoni che separano il Parterre daSan Francesco. Chi visibilmente emozionato, chi con espressione rilassata, tutti hanno risposto col sorriso alla chiamata dai presentatori della serata e agli applausi scroscianti della tifoseria.