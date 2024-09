Jaqueline incinta si mostra col papà | lo sfogo fiume di mamma Heather Parisi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jacqueline Luna di Giacomo, la compagna di Ultimo pubblica uno scatto con suo padre Giovanni Di Giacomo, intento a cingere il suo pancione. Intanto, nessuna traccia della madre, che sarebbe anche in Italia. Tra madre e figlia non scorre buon sangue, è stata la stessa Jacqueline a rivelare che con la madre non parla da anni. La coreografa è stata anche più volte presa di mira dai social per non aver omaggiato pubblicamente la figlia per la gravidanza. Adesso, però, laè stacca di subire e risponde alle polemiche con lungo post su Instagram. Leggi anche: Ultimo epresto genitori: il babyshower svela il nome Leggi anche: “Assorbita totalmente”.