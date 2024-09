I Linkin Park tornano con un nuovo album e una nuova frontman

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerd√¨ 6 settembre 2024) A distanza di sette anni, ia pubblicare musica inedita, in arrivo ilcon unaMike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, insieme ai nuovi membri Emily Armstrong¬†della band acclamata dalla critica Dead Sara¬†come co-vocalist e Colin¬†Brittain autore/produttore di canzoni per G Flip, Illenium, One OK Rock come batterista ‚Ästpresentano la loro prima musica inedita da sette anni. L‚Äôiconica band ha condiviso una serie di novit√† per i fan:¬†unsingolo, The Emptiness Machine¬†e¬†il lancio di 6 concerti¬†nelle arene di Los Angeles, New York, Amburgo, Londra, Seoul e Bogot√† come parte del From Zero World Tour. Le prevendite esclusive per il fan club LP Underground iniziano il 6 settembre e le vendite generali il 7 settembre. Per ulteriori informazioni, visitare il sito.com.