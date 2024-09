Harry Potter | Campioni di Quidditch | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Ilprende vita in un titolo appassionante che promette di far volare i giocatori non solo sulle scope, ma anche sull’onda dell’adrenalina sportiva. Con unche riesce a catturare l’essenza del gioco inventato da J.K. Rowling, ‘‘ offre un’esperienza fedele alle dinamiche viste nei libri e nei film, ma con una profondità e una varietà che mantengono l’attenzione alta in ogni partita.diSin dai primi minuti di gioco, si percepisce l’amore e l’attenzione ai dettagli che sono stati impiegati per dare vita a questo sport fantastico. Il sistema di controllo del volo è fluido, ma richiede una buona dose di precisione per navigare agilmente nelle arene e nei cieli di Hogwarts e oltre.