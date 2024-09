Francia-Italia si sblocca finalmente Raspadori | l’azione è straordinaria – LE IMMAGINI

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024)riesce arsi Giacomo: l’attaccante numero 81 della SSC Napoli ha messo a segno la rete del momentaneo 3-1 contro la. Un segnale importante per un calciatore che negli ultimi tempi è apparso in difficoltà. Così si può riassumete la rete messa a segno dall’attaccante del Napoli Giacomo, autore del 3-1 dell’ai danni della, nella partita valida per la prima giornata della UEFA Nations League. L’ex Sassuolo, subentrato nel secondo tempo in luogo di Lorenzo Pellegrini (con conseguente cambio di modulo), è riuscito a trovare la rete al minuto 74?, su assist di Udogie (a sua volta entrato al posto di Frattesi (uscito anzitempo per un problema fisico).