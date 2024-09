Forza Italia suona la carica | Tanti civici in lista con noi Ugolini è la persona giusta per battere la sinistra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una campagna elettorale forte, "fatta sul territorio". E liste aperte "ai candidati della società civile: alcuni saranno una grande sorpresa". Non a Rimini: quiha già chiuso (in netto anticipo, rispetto ad altri territori) la partita dei candidati per le regionali. Che saranno presentati oggi a Bellaria: l’occasione sarà l’apertura della festa nazionale dei giovani di FI, di scena fino a domenica. Battesimo di fuoco per i giovani azzurri: a inaugurare il vicepremier e presidente di, Antonio Tajani; il ministro all’università Anna Maria Bernini; i parlamentari Maurizio Gasparri, Stefano Benigni e Rosaria Tassinari e la capogruppo in Regione Valentina Castaldini. A Bellaria insieme a loro oggi anche Elena, candidata alla presidenza dell’Emilia Romagna per il centrodestra.