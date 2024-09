Estate 2024 | mai così calda un allarme globale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’delè destinata a essere ricordata come una delle stagioni più calde di sempre. Temperature record. Ondate di calore prolungate e mari insolitamente caldi sono i segni distintivi dell’che sta superando ogni aspettativa in termini di caldo. Da Milano a Torino, passando per le coste italiane, gli effetti del cambiamento climatico sono diventati una realtà tangibile e pericolosa. Turista,@Foto Crediti Ansa – VelvetMagTemperature record e ondate di calore Nel corso di luglio e agosto, il Pianeta ha affrontato ondate di calore senza precedenti. Alcune Regioni italiane hanno visto temperature superare i 40°C, un fenomeno che ha messo a dura prova la resistenza della popolazione e delle infrastrutture.