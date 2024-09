Ego Design la casa non ha segreti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ego, attivo dal 1999 e specializzato in studi di progettazione d’interni con fornitura arredamenti e materiali necessari, è a Massa Lombarda, in via Monte Grappa. Effettua anche manutenzioni e ristrutturazioni. Viktor Nechyporenko è il titolare: "Siamo specializzati nella progettazione degli interni dellae nella consulenza per acquisto di arredamenti. Offriamo un servizio completo di consulenza e vendita di mobili di, pensato per chi cerca soluzioni d’arredo che uniscano estetica e funzionalità. Ogni pezzo della nostra selezione è scelto con cura per garantire la massima qualità dei materiali e l’originalità del