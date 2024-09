Dipendenti pubblici al lavoro anche oltre i 67 anni su base volontaria | l’ipotesi per frenare l’esodo dei funzionari esperti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)deiche raggiungono l’età della pensione spaventa il governo. Che sta quindi valutando, secondo quanto scrive il Messaggero, di inserire in manovra una norma che manda in soffitta l’uscita automatica a 67di età o 65con 42e 10 mesi di contributi. Il pensionamento diventerebbe una sceltae chi vuole potrebbe decidere di restare alsenza presentare la richiesta di trattenimento in servizio: il contrario rispetto a quel che accade oggi. La novità però non sarebbe accompagnata da incentivi o bonus per rendere più appetibile il prolungamento della vita attiva. A inizio un anno una misura simile è stata prevista per i medici.