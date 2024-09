De Bruyne sul calendario | Facciamo una bella vita ed è vero ma vorremmo dare sempre il 100% e così non possibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) La stagione è appena iniziata, ma i calciatori continuano a esprimere il loro disappunto nei confronti di unpiù folto e che non consente quasi pause tra un’annata calcistica e l’altra. “Il susseguirsi delle gare èintenso che i momenti per rilassarsi sono rari. La gente dice cheunae guadagniamo tanti soldi ed è, ma vogliono anche che diamo ilin ogni partita e questo non ècontinuando”, ha dichiarato Kevin Dein un’intervista a RTL Sports. “Quest’anno con il Mondiale per Club ci avviciniamo alle 80 partite. Ci sono solo poche settimane tra la finale della competizione e l’inizio della Premier League. Imfare vacanze e preparazione fisica, ma questa è la situazione”. Desul: “unaed è, mailnon” SportFace.