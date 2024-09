Alvino | Basta cantilene su Mazzocchi! È il momento di sostenere la squadra non di criticare senza motivo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il giornalista di Kiss Kiss Napoli difende il giocatore napoletanodalle accuse e smonta le polemiche sul mercato. Carlo, noto giornalista e voce storica di Kiss Kiss Napoli, ha deciso di fare chiarezza sulle recenti polemiche riguardanti lapartenopea e il suo mercato. In un’intervista che ha acceso il dibattito tra i tifosi e gli esperti di calcio,ha criticato aspramente le critiche rivolte a Pasqualee al presunto interesse per Ebimbe. “Non capisco perché continui questa cantilena su,” ha esordito. “È stucchevole e non fa altro che distrarre dalla reale situazione del Napoli.è un giocatore che incarna una napoletanità che altri calciatori hanno mostrato a singhiozzo, se non addirittura mai. Dopo il grande sforzo della società sul mercato, la critica si concentra solo su di lui, ed è francamente deludente.