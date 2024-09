Al via la nuova stagione di Verissimo tutti gli ospiti di sabato 7 e domenica 8 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Da7 e domenica 8al via ladi. Tanti, storie ed emozioni per il primo doppio appuntamento del weekend del talk condotto per la diciannovesima edizione da Silvia Toffanin., glidiAl via ladida7 e domenica 8tanti, storie ed emozioni per il primo doppio appuntamento del weekend del talk condotto per la diciannovesima edizione da Silvia Toffanin.: Silvia Toffanin inaugura un nuovo ciclo di interviste con un ritratto di Giuseppe Fiorello, che dall’11torna, dopo molti anni su Canale 5, con l’attesa serie “I Fratelli Corsaro”.