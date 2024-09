Venezia 2024 | in “Diva Futura” Pietro Castellitto è Riccardo Schicchi in chiave pop

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 5 settembre 2024) (askanews) -È un film pop Diva Futura, opera seconda di Giulia Louise Steigerwalt e quarto film italiano in concorso alla Mostra di. Nessuno scandalo o provocazione nel modo in cui viene raccontata la storia di, re del porno in Italia negli anni ’80 e ’90, ma molta leggerezza e ironia. La regista ci riporta nell’agenzia del manager interpretato da, Diva Futura, tra le pornostar diventate icone, come Moana, Cicciolina, Eva Henger. E in quel mondo inserisce una segretaria-factotum, interpretata da Barbara Ronchi, che in quell’agenzia trova una seconda famiglia allegra e fragile, persa, cialtrona, ma con un grande cuore.