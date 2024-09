Torino uomo travolto dalla piena mentre lavora col trattore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Feletto () – Undi 58 anni è disperso dopo essere statodel torrente Orcova con il suo. L’incidente è avvenuto in seguito alle forti piogge che stanno colpendo la zona in queste ore.Leggo anche Maltempo, Italia in ginocchio: allerta alta in Veneto, la Stura esonda in Piemonte. Cogne: “Stare lontani dai corsi d’acqua” – La diretta I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di ricerca del disperso, nonostante le condizioni meteo continuino a peggiorare. Le piogge incessanti hanno causato l’ingrossamento del torrente, rendendo le ricerche ancora più difficoltose.riva del torrente, dove arriva una strada sterrata ora interrotta, è possibile scorgere una ruota del, ribaltato nel greto tra le acque fangose.