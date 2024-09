Svelare i segreti del mondo sommerso l’incontro a Lecce

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 5 settembre 2024) A, ha preso il via un confronto tra esperti con l’obiettivo didel. La ricerca si concentra su tre punti principali: mappare i fondali marini, che per l’80% rimangono ancora inesplorati, proteggere un ambiente cruciale per la vita sulla Terra e valorizzare il vasto patrimonio archeologico subacqueo. Questi temi sono stati al centro del workshop ‘Forma Maris – Sistemi per la conoscenza e la mappatura delsubacqueo’, organizzato dall’Università del Salento in collaborazione con la Fondazione Leonardo e la Marina Militare. Come ha spiegato Vincenzo Pisani, responsabile per la Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine Ets, l’iniziativa ha puntato i riflettori su questi importanti aspetti.