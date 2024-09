Sangiuliano al falò di confronto lascia l’amante e chiede scusa alla moglie

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gennaro, Federica Corsini e Maria Rosaria Boccia sono il nuovo triangolo dell’estate. Insomma, il nostro Ministro per la Cultura come un Mirko Brunetti qualsiasi. Il fatto è esploso da giorni e ieri sera Gennaro, dopo essere stato messo con le spalle al muro da Maria Rosaria Boccia che su Instagram ha pubblicato tutte le prove della loro amicizia e della sua discussa presunta nomina a consigliera, è stato costretto a intervenire con uno speciale del Tg1. A intervistarlo sui suoi intrzzi amorosi non è stato Filippo Bisciglia, ma il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocchi. “Ho conosciuto Boccia all’inizio della campagna elettorale delle europee in occasione di una manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia a Napoli” – ha esordito Gennaro– “Mi è stata presentata da amici in comune.