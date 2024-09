Salerno nasce LinkeGreen | servizio di matching tra finanza e sviluppatori per le energie rinnovabili

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 5 settembre 2024)a Castel San Giorgio, in provincia didi matchmaking che unisce imprenditori visionari e investitori impegnati per un futuro energetico sostenibile: di fatto è il primo “one stop shop” nel mondo dellagreen per lo sviluppo di impianti utility-scale, ossia quegli impianti industriali di grandi dimensioni che generano energia solare o eolica e la immettono nella rete. Da un lato, i cosiddetti: studi tecnici con esperienza nel mercato delle. Dall’altro, fondi di investimento, hedge funds o player industriali interessati ad investire nell’energia green e a caccia di un affare che faccia anche bene all’ambiente.