Rifiuti in strada I volontari puliscono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Si sono rimboccati le maniche e hanno differenziato tutti iche per dieci giorni sono rimasti esposti su un marciapiede del quartiere Matteotti senza che nessuno intervenisse. Il riferimento va all’attivissima associazione Il Gabbiano. Ma facciamo un passo indietro tornando alla discarica che esasperava i residenti di via Avogadro e delle arterie limitrofe. Per dieci giorni materassi, mobiletti, elettrodomestici e persino un lavandino sono rimasti esposti sul marciapiede di via Avogadro. A niente sono servite le segnalazioni dei residenti al Comune e alla polizia locale. Anzi ianziché diminuire aumentavano perchè qualcuno vedendo la discarica ne approfittava per lasciare qualche rifiuto ingombrante o scomodo. Da martedì 4 settembre la discarica non c’è più. Ad intervenire risolvendo il problema sono stati idell’associazione "Il Gabbiano".