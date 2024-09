Più assegni pubblici che stipendi | male l’Irpinia peggio il Sannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiIn Campania si pagano molti piùINPS che, e se si considera che nel giro di qualche anno, secondo le previsioni, entro il 2028 per la precisione, sono destinati ad uscire dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età circa 400.000 lavoratori campani, le cose non potranno cherare per i contiregionali. Ad evidenziare questo squilibrio è l’elaborazione dei dati svolta da Unimpresa Irpinia, su fonti INPS e ISTAT. “Dobbiamo considerare – interviene il presidente Ignazio Catauro – che in considerazione della grave crisi demografica in atto, che interessa principalmente le aree interne della nostra regione, dunque Irpinia e, le cose non potranno cherare. Nessuno di noi pensa che si riuscirà a rimpiazzare tutti i lavoratori che avranno raggiunto i limiti di età per godersi la meritata pensione.