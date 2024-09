Papa | sconfiggere la cultura della violenza e dell' indifferenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Il fenomeno globaledisumanizzazione è caratterizzato soprattutto da violenze e conflitti diffusi, che spesso provocano un numero allarmante di vittime. È particolarmente preoccupante che la religione sia spesso strumentalizzata in questo senso, causando sofferenze a molti, soprattutto donne, bambini e anziani. Il ruoloreligione, tuttavia, dovrebbe includere la promozione e la salvaguardiadignità di ogni vita umana". E' quanto si legge al punto 1'Dichiarazione congiunta' firmata stamattina alla Moschea 'Istiqlal' di Giacarta daFrancesco, dal grande imam Nasaruddin Umar e dagli altri leader confessionali presenti all'incontro interreligioso. "'Promuovere l'armonia religiosa per il bene'umanità' è l'ispirazione che siamo chiamati a seguire e che dà anche il titolo alla Dichiarazione congiunta preparata per questa occasione - afferma Bergoglio -.