Mondragone come fargliela sotto il naso

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 5 settembre 2024)(AssociazioneBene Comune). Nei giorni scorsi, a fine agosto, sul lungomare dialcune attività di ristorazione (cosiddetti “paninari”) sono state postesequestro poiché esercitate in area demaniale senza le prescritte autorizzazioni. Eppure, tali attività erano presenti in quell’area già da alcuni anni. Nel 2021, stante la presunta assenza dei criteri minimi igienico-sanitari nell’espletamento di tali attività e gli enormi disagi che esse arrecavano quotidianamente ai cittadini abitanti nei pressi dell’area, fu addirittura promossa una petizione popolare e furono inoltrate diverse segnalazioni alle preposte autorità. L’iniziativa fu rilanciata anche in uno degli interventi dell’AMBC: https://www.contrastotv.it/-ambc-il-paese-di-pulicenella/.