Maltempo nelle Marche | weekend con l’ombrello le previsioni meteo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ancona, 5 settembre 2024 – Il beltempo delle passate ore sulleè stato sostituito da nuove correnti provenienti dall’Atlantico e della Russia. Morale della favola: calo delle temperature e acqua almeno per tutto il pre-nella regione, lo stesso destino anche per la giornata di domenica con fenomeni duraturi. Le piogge cadranno già dal pomeriggio di oggi, con il passaggio da un cielo irregolarmente nuvoloso per nubi cumuliformi nella mattina a uno più nuvoloso ancora di pomeriggio, che prevederà l’arrivo di rovesci in serata nel tratto costiero e collinare, senza risparmiare l’entroterra. I venti sono moderati da sud-est lungo la fascia costiera con possibili rinforzi, da ovest-sud ovest in quella montana.Il mare poco mosso.