Maggior sicurezza sugli autobus Scatta lo sciopero di quattro ore

(Di giovedì 5 settembre 2024) EMPOLI Il trasporto pubblico locale oggi si ferma perore, dalle 18 alle 22. Gli autisti degliincroceranno le braccia per protestare contro le aggressioni e gli episodi di violenze che con molta più frequenza si stanno verificano sui mezzi pubblici. Il livello di pericolosità che si registrando su alcune tratte sta limitando fortemente il diritto fondamentale alla mobilità delle persone. E questo non è tollerabile. Da qui, la mobilitazioe dei lavoratori. "Il mezzo di trasporto non può essere terra franca per nessuno", spiegano all’unisono tutte le sigle sindacali che hanno indetto loodierno da Filt-Cgil a Fit-Cisl a Uil-Trasporti a Faisa-Cisal che hanno previsto anche un presidio a Firenze davanti alla Prefettura dalle 10.30 alle 12.