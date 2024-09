Louis Vitton Cup 2024 Luna Rossa torna a regatare | con Orient Express punta alla semifinale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024) Barcellona, 5 settembrelaCup, nel pomeriggio di oggi. Dopo il rinvio forzato a causa della perturbazione che ha colpito le coste di Barcellona (leggi qui), negli scorsi giorni, la competizione prosegue.è in cimaClassifica a punteggio pieno e sfiderà. In caso di vittoria, la barca italiana sarebbe matematicamente in. Le gare di oggi American Magic vs INEOS BritanniavsINEOS Britannia vs Team New Zealand Alinghi vs American Magicvs New Zealand Dove e quando vedere le gare Sarà possibile vedere le gare, a partire dalle ore 14, in diretta su Sky (Sky Sport America's Cup e Sky Sport 24) e su Mediaset (Italia 1 e Canale 20). (Fonte Adnkronos) Foto Ufficio StampaPrada Pirelli Team – Ian Roman / America's Cup