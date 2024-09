LIVE Sinner-Medvedev 0-1 US Open 2024 in DIRETTA | il russo annulla subito una palla break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ancora una battuta vincente. 15-0 Ace esterno del n.1. 0-1 In rete la risposta dell’italiano.unata dal. A-40 Battuta vincente al centro. 40-40perde lo scambio sulla diagonale di rovescio. Laè in corridoio. 40-A Splendido rovescio di: un lungolinea in contropiede. 40-40mette in rete il diritto incrociato. 40-30 Secondo doppio fallo del n.5. 40-15 Rovescio stretto diche mette in difficoltà. 30-15aggressivo, ma è in corridoio la volée di rovescio. 15-15 Prima vincente al centro. 0-15 Doppio fallo del. Si comincia conin battuta. 3.11ha perso 9 delle 15 partite finite al quinto set negli Slam. Oggi potrebbe servire invertire questo trend negativo. 3.