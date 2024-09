Lazio | comunicata la lista Uefa Castrovilli ed Hysaj restano fuori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma 5 settembre 2024 - Il mercato dei trasferimenti ha ufficialmente chiuso i battenti e finalmente apre alla stagione di campo. Mentre il mercato degli svincolati è ancora vivacissimo e ha visto sull'altra sponda del Tevere approdare ben due colpi a parametro zero, in casac'è fiducia circa la qualità della rosa affidata a Baroni e la convinzione di potersela lottare per fare un ottimo campionato e una stagione europea divertente, sebbene per il tecnico sia il primo vero confronto con l'Europa da allenatore. Proprio per queste ragioni c'era grande attesa in casa laziale di conoscere quali sarebbero state le scelte dell'allenatore in virtù dei nomi dei convocati per la, con i giocatori convocabili anche per la fase a campionato dell'Europa League.