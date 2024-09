La Posada di Rivabella cambia gestione | una nuova famiglia a capo dello storico ristorante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Rimini, 5 settembre 2024 – Una delle più storiche attività di ristorazione del territorio rimineseil percorso della sua storia. Dopo che laBucci ha guidato ‘La’ per oltre 43 anni, si è ufficialmente concluso il passaggio di proprietà allaRinaldi, anch’essa nota sul territorio per una lunga e rinomata tradizione imprenditoriale nel settore della gastronomia e dell’intrattenimento. Si chiude così una lunga pagina di storia. ‘La’ diè stata fondata nel 1981 dallaBucci che, da quell’anno, ne aveva sempre mantenuto saldamente il controllo, trasformando un minuscolo locale a conduzione familiare in uno dei poli gastronomici più amati del territorio.