Il Natale venezuelano spostato da Maduro a ottobre e il sacrificio di vivere in una democrazia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Immaginare oggi un paese democratico in cui il presidente decreta che ilstavolta si celebra il 1°, come il giorno in cui un tempo iniziava la scuola in Italia. Oppure, un paese democratico dove la Guardia costiera attacca pescherecci e imbarcazioni di un altro paese che navigano nella propria zona economica esclusiva. Vedere un paese democratico, poi, che bombarda, terrorizza e distrugge la nazione confinante, dopo averla invasa, uccidendo donne, bambini. Decapitati mentre giocano nel parco. È immaginabile? L’ordine globale vive una crisi iniziata quindici anni fa con la nascita della BRICS, l’accordo economico finanziario deciso tra Brasile, Cina, India, Sud Africa e il paese aggressore dell’Ucraina. Una scelta nata dal fallimento delle politiche del Fondo Monetario internazionale.