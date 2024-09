I due artisti hanno collaborato nel brano Beatrice che sarà in rotazione radiofonica da domani ma è già disco di platino

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ci sono duetti che nascono da un puro incontro tra due voci, da una volontà di “sfruttare” la popolarità dell’altro artista per allargare il proprio pubblico. Ma nell’ultimo meraviglioso progetto di Tedua, Paradiso – La Divina Commedia Deluxe non ci sono featuring di questo tipo. Con questa sua avventuragrafica che prende spunto proprio dall’opera di Dante Alighieri, Tedua ha consolidato la sua forza, arrivando oggi a essere uno dei nomi più influenti della scena rap (e non solo) del nostro Paese. E ha ospitato nomi mirati, che potessero aiutarlo in questo racconto. Come è accaduto con Annalisa, artista con cui ha duettato indi cui oggi, giovedì 5 settembre, Tedua ha pubblicato il videoclip ufficiale.