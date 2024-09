Gisele Pelicot drogata dal marito e fatta stuprare Le prime parole in aula | Barbarie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024)sarebbe statadal suo exper essere stuprata, nel corso di un decennio, da oltre 50 uomini mentre era priva di sensi. Sono stati accertati 92 atti di violenza dal 2011, quando la coppia viveva ancora nella regione di Parigi, fino al 2020, quando ormai si era trasferita a Mazan, una cittadina di 6.000 abitanti nel sud della Francia. La donna, che oggi ha 72 anni, ha reso la sua prima testimonianza di questo orrore in un’del tribunale di Avignone, alla presente dei suoi legali e dei tre figli. Nel suo racconto, Gisèle ha descritto il momento scioccante in cui ha scoperto le atrocità subite. Ricorda un episodio del 19 settembre 2020, quando suole rivelò di essere stato sorpreso mentre filmava sotto le gonne di tre donne in un supermercato.