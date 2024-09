Federnuoto l’impero di Barelli che alle elezioni vuole succedere ancora a se stesso | è l’unico candidato dovrà battere solo il quorum

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Paolo, capogruppo di Forza Italia e storico re delle piscine, squalificato e riabilitato a livello internazionale per le note accuse di violazioni etiche e di corruzione, è e probabilmente saràpresidente della: sabato si ripresenterà per l’ennesima voltadella Fin. E correràcontro se, o meglio contro ildel 66% previsto dalla legge per l’ennesima riconferma, visto che saràunico. Il Collegio di garanzia presso il Coni ha infatti respinto ormai definitivamente il ricorso di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e uomo forte di Fratelli d’Italia, che avrebbe voluto sfidarlo. Come già raccontato dal Fatto, a fine luglio Rampelli aveva rotto gli indugi, annunciando l’intenzione di presentarsiurne.