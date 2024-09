È nata si chiama Lola La vip di Canale 5 mamma per la terza volta | solo ora svela il nome

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024)per la. L’ex protagonista di Uomini e Donne e oggi affermata influencer ha dato alla luce la sua bambina poche ore fa, nella giordi giovedì 4 settembre. Si sapeva che avrebbe appeso alla porta un fiocco rosa, ma ilse l’era tenuto per sé in questi mesi. Anche l’annuncio della gravidanza era arrivato all’improvviso e senza troppi fronzoli. Di colpo, durante una vacanza con la famiglia a Dubai, aveva postato un video dolcissimo in cui i figli, 3 e 1 anno, accarezzavano il pancino e “parlavano” con la sorellina in arrivo. C’era fermento in questi giorni tra i suoi fan: sapevano che a breve sarebbe andata in ospedale per partorire. E poche ore prima ha ripreso i quasi fratelli maggiori che preparavano un dipinto per la bimba. Leggi anche: “Indossa l’abito di mia madre”.